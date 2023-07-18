Antalyaspor Adam Buksa'yı 1 yıllığına kiraladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Fransa Ligue 1 takımı Lens'ten 27 yaşındaki Polonyalı santrfor Adam Buksa'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine yönetim kurulu üyesi Turan Deveci katıldı.

Deveci, yaptığı konuşmada Polonyalı futbolcu ile sözleşme imzalamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "Yönetim kurulu olarak yeni sezon transfer çalışmalarımız sonucunda Adam Buksa ile satın alma opsiyonu bizde olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun gösterdiği çabanın yanı sıra Buksa da ortaya net bir karakter koydu. Bunun için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyacağı performans ve atacağı gollerle taraftarımızın gönlünde taht kuracağına inancımız tamdır. Vurduğu gol olsun" dedi.

"Sahada harika işler yapmak için çalışacağız" Antalya’da olmaktan ve Antalyaspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Polonyalı golcü ise "Kariyerim açısından kesinlikle en doğru tercihi yaptığımı düşünüyorum. Elimde bir çok opsiyon olmasına rağmen Türkiye’nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri hoca ile bir çok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

27 yaşındaki Buksa, imzanın ardından kırmızı-beyazlı takımın ikinci etap hazırlık kampına katılmak üzere kafile ile birlikte Erzurum’a gitti.