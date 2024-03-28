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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi!

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, sızdırılan MHK hakem toplantısında konuşulan, Galatasaray ile oynadıkları maçta aleyhlerine verilen penaltı kararı için isyan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:04
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        Antalyaspor'dan G.Saray maçı için hakem isyanı
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        Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu." dedi.

        Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından yaptığı haykırışların haklılığının ortaya çıktığını söyledi.

        Kendilerinden 3 puan alınıp göz göre göre rakibe verildiğini belirten Boztepe, "Anadolu kulüpleri olarak ya da Antalyaspor olarak hakkımızın yenmesine, yenilmesine müsaade etmeyeceğimizi her platformda söylüyoruz. Bundan sonra da bunun arkasında duracağız. İlahi adalet diye bir şey var. Gerçekler çok uzun sürmeden ortaya çıktı. Ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı tüm Türkiye duymuş oldu. Bununla ilgili çok sayıda özürle beraber başarı ve destek mesajları alıyoruz." diye konuştu.

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        "KİM HAKSIZLIĞA ÇANAK TUTUYORSA GÖREV ALMAMALI"

        Kulüpler Birliği Toplantısı'nda bu konuları detaylı bir şekilde masaya yatıracaklarını aktaran Sinan Boztepe, "Bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ya da başka bir kurum kim haksızlık yapıyorsa, haksızlığa çanak tutuyorsa görev almamalı. Bunu yapanlar bu tür kutsal görevlerin başında olmamalı." ifadelerini kullandı.

        Temiz, şaibesiz bir lig için bütün çözümlere açık olduklarına dikkati çeken Boztepe, bu ligin kaliteli bir ortama gelmesi için yabancı hakem çözümse kulüp olarak destek vereceklerini kaydetti.

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un "Temiz bir lig için ilk imzayı biz atalım. Herkes incelensin." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Boztepe, "Bizim zaten haykırışlarımızın hepsi Galatasaray maçındaydı. O zaman çıkılsın açıklama yapılsın, 'Kazandığımız penaltı, penaltı değildi. Attığım gol ofsayttı' denilsin. Temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Lehimize olan kararlarda sessiz kalıp da aleyhimize olan kararlarda ortaya çıkarsak bu lig düzelmez. Kendi lehimize de böyle kararlar istemiyoruz." şeklinde konuştu.

        "DÜDÜĞÜNÜ ASMASI GEREKEN ÇOK SAYIDA HAKEM VAR"

        Abdulkadir Bitigen'in hakemliği bırakması gerektiği yönünde yorumların olduğunun hatırlatılması üzerine Boztepe, "Çok doğru bir karar olur. Video kayıtlarını hepimiz izledik. 'O anki psikolojim ne dedi, onu bilmiyorum. Oyuncuların tepkisine baktım' gibi cümleleri profesyonel hakemlerin kurması söz konusu bile olamaz. Çok talihsiz konuşmalar. Düdüğünü asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence assınlar ve bu işi düzgün yapacak insanlar gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

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        Boztepe, MKE Ankaragücü'nü kendi evlerinde yenip Beşiktaş galibiyeti ile yakaladıkları havayı sürdürmek istediklerini vurguladı.

        "JEHEZKEL KONUSUNDA DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

        Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle kadro dışı bırakılarak ülkesine dönen İsrailli futbolcu Jehezkel konusunda tamamen yalnız bırakıldıklarını anlatan Boztepe, "Antalyaspor ailesi olarak bu krizi yönetmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde devletimizden, TFF'den aldığımız doğru kararla ilgili destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Boztepe, transfer kısıtlamasının sürdüğünü, toplamda 1 milyon avro civarında borçlarını ödemeleri durumunda kısıtlamanın kalkacağını dile getirdi.

        Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayan bir kulüp olduğunu vurgulayan Boztepe, ligden çekilme düşüncesinin doğru olduğunu düşünmediğini ifade etti.

        Boztepe, bütün maçlardan puan veya puanlar alarak ligi ilk 5 ya da 6 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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