Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Şampiyonluğa iddiamız var Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Boztepe, "Üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üst. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama Anadolu kulübüyüz" dedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş´ı ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Boztepe, güzel bir zamanda göreve geldiğini söyledi. Çok gururlu olduklarını da kaydeden Boztepe, "Futbolcularımıza, taraftarımıza ve kendimize inandık. Her bir birey yüreğini, ciğerini ortaya koydu. Allah nasip ederse Ankaragücü ile performansımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının ligde kalmak olmadığını, hak ettikleri yere çıkmak olduğunu belirten Başkan Boztepe şöyle konuştu:

"Üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üst. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama Anadolu kulübüyüz. İnşallah onu da başaran bir Anadolu kulübü oluruz. Avrupa kupalarında oynayacağız ve Ziraat Kupası´nı inşallah evimize getireceğiz."