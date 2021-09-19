UĞUR MELEKE: Dün Antalya’da iki ayrı devrede iki farklı maç izledik adeta. İlk yarıda bu sezon izlediğimiz hiçbir Beşiktaş’a benzemeyen, üç pas üst üste yapamayan bir Beşiktaş vardı sahada. Sergen Yalçın enteresan bir adam. Hemen her kararının tartışmaya açık olduğu ilk devreden sonra kusursuz bir ikinci yarı yönetimi yaptı bu kez.