Antalyaspor'da forma giyen Senegalli golcü oyuncu Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer oldu.

Antalyaspor Kulübü, 27 yaşındaki Doukara'nın takımdan ayrılması üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalyaspor'umuzda 31 Ocak 2018 tarihinden bu yana forma giymekte olan futbolcumuz Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer olmuştur. Souleymane Doukara'ya kulübümüze verdiği hizmet için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Osmanlıspor'dan Akdeniz ekibine transfer edilen Doukara, kırmızı-beyazlı formayla 2017-2018 sezonunda 14 maçta bin 175 dakika forma giydi ve 6 gol attı. Doukara, 2018-2019 sezonunda ise 26 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında toplam bin 956 dakika Antalyaspor formasını terletti, 10 kez gol sevinci yaşadı.

BÜLENT KORKMAZ: "FORVET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı iyi bir oyun sergilediklerini belirten Korkmaz, Denizlispor maçının hazırlıklarının devam ettiğini, Amilton'un sakatlığı nedeniyle bu hafta sahaya çıkamayabileceğini aktardı.

Doukara'nın ayrılışına da değinen Korkmaz, "Forvet arayışımız devam ediyor. Bu işin içinde olan bir insan olarak sürekli uğraşıyoruz, bu durum bütçe meselesi. Artık TFF takımları denetliyor. Banka yapılanması olduğu için onlar da denetleyecek. Olması gereken de bu. Kendi bütçemize uygun oyuncuyu bulmaya çalışacağız. İnşallah kısa sürede bunu da halledeceğiz" diye konuştu.



"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"



Bülent Korkmaz, geçen hafta Göztepe'ye karşı güzel bir mücadele verdiklerini söyledi. Takım olarak güzel bir oyun oynadıklarını anlatan Korkmaz, "Defans ve hücum olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyet aldık. İlk defa Süper Lig'de oynayan 2 oyuncumuz vardı. Ufuk ve Harun, onlar da iyi oynadı" ifadelerini kullandı.



"DENİZLİSPOR HÜCUMA İYİ ÇIKAN BİR TAKIM"

Kendi evinde Galatasaray'ı yenen Denizlispor'la oynayacakları maçın zor geçeceğini vurgulayan Korkmaz, "Denizlispor'un ileride iyi, teması seven oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarlarımızla beraber güzel bir oyun ve mücadele sonunda gülen biz oluruz diye düşünüyoruz. Denizli takım halinde savunma yapan ve hücuma iyi çıkan bir takım. Oyun anlayışımızı ona göre düzenlemeye başladık. İnşallah iyi bir hafta sonu geçiririz" diye konuştu.



"EREN'İN PROFESYONEL KATKISI OLACAKTIR"

Japonya'dan transfer edilen Eren Albayrak'la ilgili görüşlerini de aktaran Bülent Korkmaz, "Eren iyi bir oyuncu. Başakşehir'de oynarken sakatlık sorunları olan bir oyuncuydu. Japonya'da sürekli oynadı. Çok düzgün ve iyi bir profesyonel oyuncu. Bize katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

"AMİLTON'UN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Amilton dışında sakat oyuncunun olmadığını söyleyen Bülent Korkmaz, "Amilton'un durumu daha net değil. Ağrıları devam ediyor. Kemik ödemi zor geçen bir durum. Tedavisi devam ediyor. Hafta sonuna kadar bakacağız" dedi.