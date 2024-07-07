Antalyaspor'da Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezondan umutlu

Trenyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü ile ikişer yıllık sözleşme imzalayan Soner Dikmen ve Kenan Piric, yeni sezon ile ilgili beklentilerini paylaştı.

"TAKIMIMIZI LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"

Konyaspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Soner Dikmen, "Antalyaspor'un başarısı için gerekli gayreti ve özveriyi takım arkadaşlarımla birlikte gösterip, takımımızı layık olduğu yere getireceğiz. Şehrin güzelliği, tesislerimiz ve takımımızdaki aile ortamı benim için sıcak bir karşılama oldu. Bu camiaya layık olacağım." ifadelerini kullandı.