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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 17. hafta maçında Antalyaspor'a konuk ediyor. Sarı-lacivertliler haftaya 32 puanla 2. sırada girerken, Antalyaspor'un ise 16 puanı bulunuyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE
AA / HABERTURK.COM

14' Wright

STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

ANTALYASPOR: Alperen, Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin, Cemali, Ufuk, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Haji Wright

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi

Süper Lig'de iki haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında son veren Fenerbahçe, 17. haftada Antalyaspor'a konuk oluyor.

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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla haftaya 14. sırada girdi.

PEDRO, VALENCIA, PERES YOK

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve Antalya'ya götürülmeyen Joao Pedro, Valencia ve Peres, kritik maçta yok.

53. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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