Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
38' Naldo
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA
STAT: Antalya
SAAT: 17:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: BeIN Sports 2
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Mukairu, Poli, Doğukan, Ghacha, Fredy
TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut, Jorgensen
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21. RANDEVU
İki ekip bugüne kadar 21 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 11’ini Antalyaspor, 6’sını Kasımpaşa kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı.
Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmada 1-1 ve 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
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