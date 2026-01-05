Süper Lig ekibi Antalyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sami Uğurlu'yu getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni teknik direktör Sami Uğurlu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine kulüp başkanı Rıza Perçin de katıldı.

Antalyaspor Başkanı Perçin, 4 gün önce Sami Uğurlu ve ekibi ile anlaştıklarını söyledi. Başkan Perçin, “İkinci yarı kamp programına başladık, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İkinci yarı ile birlikte özlediğimiz futbol ve puanlara kavuşacağız. Hocamıza güveniyoruz. 3 ay önce de Emre hoca ayrıldıktan sonra kendisi ile görüşmüştük. Kendisi ile yarım kalan hikayemiz vardı. O hikayeyi bugünden itibaren tarih yazmaya çalışacağız. Şans da yanımızda olacak" dedi.

Saha dışında yaşanan olaylardan dolayı kendi işlerini yapamadıklarını kaydeden Başkan Perçin, “Lütfen stada gelin, takımımızı destekleyin. FIFA'da 6 dosyamız var ve önceki dönemden geliyor. Biz de bilirdik transfer yapmayı. Geçmiş dönemlerden gelen sıkıntılar. En küçük kişiden en büyük kişilere kadar bütün iş insanlarını desteğe çağırıyoruz. Bir feda sezonu vardı onu bile yapamadık. Enerjimizi toplayamadık. Antalyaspor'da kişi husumeti vardı, herkes elinden geleni yapsın. Bu kadar borcun altında 3-5 kişi mücadele edemeyiz. Stadı 33 bin kişi doldurmalıyız. Bu mali yükle hepimiz mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılıp açılmayacağıyla ilgili soruya Başkan Perçin, “İşin doğrusu kadromuz bu şekilde. Önce biz burayı mutlu etmeliyiz. Sezonun ilk 5 haftasında 10 puan toplayan takım vardı. Sonra ne olduysa demoralize olduk. Önemli olan tüm imkanları zorlamak ve FIFA'da olan 5-6 dosyayı çözmek. Elimizdeki kadroya da söyledik, 7-8 oyuncu koyabilirdik dedik ama yapmadık. Sezon ortasında yapılan transferlerle kümeden düşen takımları gördük. Oyuncu grubuna sahip çıkıp, o grubun moralini yükseltmenin daha sağlıklı olduğunu gördük. İçerideki oyuncuları da kaybedebiliriz. Maddi olarak sorun çeken kulübüz. Biz yönetimi sanki pembe tabloyla almışız gibi eleştiriliyoruz. Sezon ortasında futbolcu fesihleri oluşabilir. Birkaç gün daha çalışacağız. Ligde son 7-8 haftadır takım içinde bir sorun vardı. Şu anda yüzler gülüyor. Birkaç futbolcu ile özel görüşüyorum. 4-5 tane hiç duymadığımız söz duydum, 'biz hocamızı bulduk' dediler. Transfer için bir kaynak lazım, tahtayı açarsak bir iki dokunuş olabilir. İçerideki futbolcu grubumuza güveniyoruz. Kendi sahamızda ilk 10 dakikada 2-0 oluyor skor. İki maçta son dakikada yenildik. Travmalar başladı. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. 1-1,5 ay beraber yönetelim. Önümüzdeki 4-5 maç çok önemli. Bu saatten sonra kenetlenmeye ihtiyacımız var. Birlik olmak zorundayız" diye konuştu.

UĞURLU: KEYİF VEREN ANTALYASPOR ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sami Uğurlu da Emre Belözoğlu’nun takımdan ayrılmasının ardından Antalyaspor ile bir görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Uğurlu, “Antalyaspor'da görev yapmak benim ve ekibim için gurur verici. Buranın parçası olmak bizi onurlandıracak. Zor süreç gözükse de göreve gelmemizi isteyen, bunu sağlayan başkan ve yönetime teşekkürler. Buraya gelmek, bana çok zor bir görev olarak gelmiyor, öyle de düşünmedim. İyi bir kadroya sahibiz, eksikliklerimiz var mı var. Bu takım kalitesi olarak sıralamadaki yer doğru değil. Bunu yukarıya taşıyacağız. Puan sıralamasında tedirgin edecek bir durum yok. Son 3 sezonda çalıştığımız takımlarda Kasımpaşa son sıradaydı, o sezonu 53 puanla bitirdik. Biz bu kalitenin üzerinde bir takımız, Alanya 17'nciydi. Genel anlamda Antalyaspor'un konumu daha iyi. İkinci yarıda düşme korkusu yaşamadan, istediğimiz oyunu oynatarak, keyif veren Antalyaspor ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

REKLAM

"TRANSFER AÇILMAYACAKSA AÇILMAYABİLİR. BUNUN SORUMLULUĞUNU ALARAK GELDİM"

Takımla 4 gündür çalıştığını dile getiren Uğurlu, “Tanıdığım oyuncu sayısı çok fazla. Hem iletişim hem antrenman seviyesi olarak iyi, daha yukarı taşımalıyız. Çok istekli ve arzulular. Takım içinde bütünlüğü yakalamaya başladık. Bunu daha üst seviyeye çıkardığımızda, takım istediğimiz yere gelecektir. Kadromuzda kaliteli oyuncular var, eksiğimiz var mı var. Çok iyi takımız, çok iyi oyuncularımız var. Mevkisel olarak hücum anlamında eksikliklerimiz var. Buraya gelirken transfer açılmayacaksa açılmayabilir, bunun sorumluluğunu alarak geldim. Bu şekilde ligde kalabileceğimizi düşündüğüm için geldim. Bu kadroyla ligde kalabiliriz. Önde oynamayı ve hücumu seven antrenörüm. Geçiş oyunu 0-0 ve 1-0'ı sevmem. Yüksek tempoda ve şiddetli sonuç odaklı oyun oynamamız lazım. Storm, Boli ve Ballet gibi oyuncuların skor katkıları çok az. Onların performansını yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

"1 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKMAYACAĞIM"

Puan hesaplaması yapmayacağını dile getiren Sami Uğurlu, “Maç maç gitmek lazım. Her puan değerlidir. Benim oyun felsefemde ya 3 puan olsun ya hiç olmasın, ben bu felsefedeyim. Ama ikinci yarı 23-25 puan alayım şeklinde değil amacımız. Antalyaspor'a bakıldığında dışarıda alınan puanlar fena değil. İç sahadaki maçları artıya çevrildiği zaman tolere edebilirsiniz. Takım iç sahada 4 puan almış ve lig sonuncusu. Dışarıda kontrollü oyunla puan alıyorsun, içeride kontrollü oynayan takıma zorlanmışsınız. Rakip çekildiği zaman üretememişiz. 1 puan için sahaya çıkmayacağım. İçeride galibiyetler geldikçe istediğimiz sıralamaya geleceğiz" dedi.

"TAKIMIN ATLETİK SEVİYESİ YETERLİ DEĞİL"

Takımın atletik seviyesinin yeterli olmadığını kaydeden Uğurlu, “Hücum oyunu oynamak istiyorsan antrenmanda çok fazla efor sarf etmelisin. Oyuncularımız çok istekli. Takımın ilk yarı ve ikinci yarı farklı oynaması skor endeksli olduğunu düşünüyorum. 70-75 dakika yüksek tempoda oynamalısın bu momentumla skora daha yakın olabilirsiniz" dedi.

"DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞIM TÜM OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUM"

Daha önce çalıştığı tüm oyuncularla görüştüğünü ifade eden Uğurlu, “Futbolculara sadece antrenman sahasında değer vermemek gerekiyor. Onlara dokunmak gerekiyor, saha dışında da. 20 maç oynattığın oyuncuyu, 21'inci maçta oynatmadığın zaman sebebini söyleyebilmelisin. Oyunculara hep doğruları söyledim. Oyuncu gerçekten önemsendiğini hissederse, sana saygı duymaya başlıyor. Oyuncu hata yapar. Benim takımımda herkes sonuna kadar hata yapma hakkına sahiptir. Oyuncuya negatif gittiğin zaman onu geri kazanma şansın yok. Nabzı 200 olan oyuncuyu sürekli eleştirirsen olmaz. Sağlıklı iletişim kurduğun zaman oyuncu da onu alıyor" dedi.

"O SORUMLULUĞU ALDIM"

Antalyaspor'a bilerek ve isteyerek geldiğini söyleyen Uğurlu, “Transfer engeli kalkar ve istediğimiz 3-4 oyuncuyu alabilirsek bambaşka şeyler ortaya çıkarabiliriz. Genç oyuncuları çok severim ben akademiciyim. O oyuncuların gelişimini gördüğümüzde haz veriyor. Oyuncuyu arka arkaya oynatman lazım. Antalyaspor'un akademisinden iyi oyuncular çıkıyor. Burada Yakup İlçin var çok yetenekli" dedi.

Konuşmaların ardından teknik direktör Sami Uğurlu ve Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, basın mensuplarına poz verdi.