        Haberler Spor Transfer Anthony Musaba'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı! - Futbol Haberleri

        Anthony Musaba'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı!

        Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertlilere transfer olma sürecinde tavsiye aldığı o kişiyi söyledi.

        Giriş: 28.03.2026 - 15:59
        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anthony Musaba, Hollanda basınından Voetbalzone'a açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİM ÇÜNKÜ..."

        Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye’yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm.

        "BU BENİM İÇİN HAYALDİ"

        Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye’de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe’ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi.

        "FENERBAHÇE SÜRECİ ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

        Beşiktaş maçı sabahı uyandığımda telefonum mesajlarla doluydu. Başta inanmadım ama menajerimden de duyunca işin ciddi olduğunu anladım. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti.

        "EN BÜYÜK KULÜPLERDEN BİRİNDEYİM"

        Daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel.

        "HER ZAMAN OYNAMAK İSTERİM"

        Ben hiçbir zaman çalışmayı reddeden bir oyuncu olmadım. Kadroda yer almamam hocanın kararıydı. Ben her zaman oynamak isterim.

        "FERDİ İLE GÖRÜŞTÜM"

        Ferdi Kadıoğlu bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz.

        "GÜRÜLTÜLÜ BİR ATMOSFER VAR"

        Kadıköy'de ilk kez oynadım. Taraftarlar inanılmaz. İngiltere’de oynadım ama burası bambaşka. Çok daha yoğun ve gürültülü bir atmosfer var.

        "HERKES BENİ ÇOK İYİ KARŞILADI"

        Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncularla birlikte oynuyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı, bu benim için çok değerli.

        "ASENSIO'NUN YARATICILIĞI İNANILMAZ"

        Marco Asensio'nun yaratıcılığı inanılmaz. Sahada her şeyi yapabiliyor. N'Golo Kante ise tam anlamıyla harika bir insan.

        "HOLLANDA MİLLİ TAKIMI BENİM HAYALİM"

        Hollanda Milli Takımı benim hayalim. Fenerbahçe’den daha önce milli takıma giden oyuncular oldu, neden ben de olmayayım. Kongo'dan hiçbir temas olmadı. Bu beni şaşırttı ama artık hedeflerim farklı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
