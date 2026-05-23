Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Anthony Nwakaeme: Trabzonspor oyuncusu olmasam da büyük bir Trabzonspor taraftarıyım

        Anthony Nwakaeme: Trabzonspor oyuncusu olmasam da büyük bir Trabzonspor taraftarıyım

        Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, yayımladığı veda mesajında bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. Trabzon'da yaşadığı yılları unutamayacağını söyleyen deneyimli futbolcu, "Trabzonspor oyuncusu olmasam da ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 22:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık büyük bir Trabzonspor taraftarıyım"

        Trabzonspor’da uzun yıllar forma giyen ve taraftarın sevdiği biri haline gelen Anthony Nwakaeme, yayımladığı duygusal mesajla bordo-mavili camiaya veda etti.

        Trabzonspor’da geçirdiği dönemi ‘inanılmaz’ olarak tanımlayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı şampiyonluklar, takım arkadaşları ve taraftar desteğinin kariyerinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        "TRABZON’DA BENİ MUTLU EDEN ÇOK ŞEY VAR"

        Veda mesajında duygularını anlatan Nwakaeme, “İyi hissediyorum. Farklı duygular içindeyim. Ama hepsini toparlayacak olursam iyi hissediyorum, minnettarım ve çok mutluyum. Hepsi inanılmazdı. Kupa kazandığım her maç, birlikte mücadele ettiğim her oyuncu, her teknik direktör ve özellikle Trabzon’daki tüm taraftarlar bunu hak ediyor. Hatta bundan daha fazlasını hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Trabzon’da sadece kupalar kazanmadığını belirten deneyimli futbolcu, “Bu gerçekten inanılmaz bir duygu. Geriye dönüp baktığımda Trabzon’da beni mutlu eden çok şey olduğunu düşünüyorum. Sadece kupalar değil, insanların bana yaklaşımı da. Bunu yanımda görebildiğim için gurur duyuyorum” dedi.

        "BANA HER ZAMAN DESTEK OLDUNUZ"

        Trabzonspor taraftarına teşekkür eden Nwakaeme, “Size mesajım şu; size teşekkür ederim. Size kaç kere teşekkür etsem az gelir. Beni her zaman desteklediniz, beni her zaman motive ettiniz. Bu yüzden size söyleyeceğim çok fazla şey yok. Sadece her şey için ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyorum” diye konuştu.

        "BEN BÜYÜK BİR TRABZONSPOR TARAFTARIYIM"

        Bordo-mavili kulübe olan bağlılığını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, “Gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Ve şunu bilmenizi isterim ki Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım. Her şey için size sonsuza kadar minnettar kalacağımı söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        TRABZONSPOR TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

        Nwakaeme, Trabzonspor’a ilk olarak 2018-19 sezonunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’dan transfer oldu. Bordo-mavili takımda kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı futbolcu, 2021-22 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun en önemli isimlerinden biri oldu. 2022-23 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’ya transfer olan deneyimli oyuncu, bordo-mavili taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Nwakaeme, 2024-25 sezonunda Trabzonspor’a dönerek ikinci döneminde de takımın önemli isimlerinden biri olarak forma giydi.

        Anthony Nwakaeme, Trabzonspor forması altında ortaya koyduğu performansla kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasında yer aldı. Bordo-mavili formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı futbolcu, attığı kritik goller, yaptığı asistler ve bireysel performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Özellikle hücumdaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve maçlara yaptığı skor katkısıyla Trabzonspor’un son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Almus barajı dolusavakında debi artıyor

        Tokat'ta Yeşilırmak'ta taşkına neden olacağı öngörülen Almus barajında, barajın tamamen dolmasının ardından dolusavaktan tahliye edilen su miktarı artıyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Son anda kurtuldu
        Son anda kurtuldu
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?