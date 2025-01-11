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        Haberler Bilgi Gündem AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

        AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihler arasında finallere katılım gösterecek öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı?" İşte 2025 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 21:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:10
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        Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final tarihlerini duyurdu. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav takvimi yayımlandı. AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

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        AÖF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        AÖF Güz Dönemi Final Sınavı Giriş yerleri belgesi erişime sunuldu.

        AÖF GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

        Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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