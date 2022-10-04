Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemleri başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından merakla beklenirken Anadolu Üniversitesi detayları öğrencilerle paylaştı. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte AÖF kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...