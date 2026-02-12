AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya işlem sonrası alınabilen Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini tamamlayan öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne ait dönem öğretim materyal ücreti, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemelerini, kayıt yenilemenin son günü olan 16 Şubat 2026 saat 22.30’a kadar kredi kartı veya banka kartı ile; Ziraat Bankası ATM’leri (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık ya da internet bankacılığı kanalları üzerinden yapabilecektir.

Öğrencilerin, yaptıkları ödemenin 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Yalnızca önceki dönem borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecektir.