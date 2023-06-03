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AÖF online sınav giriş ekranı açıldı! AÖF 2023 Bahar Dönemi sınav giriş sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 - 2023 AÖF Bahar Dönemi final sınavları bugün başladı. Final sınavları önümüzdeki hafta 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Sınavlar AÖF sınav giriş ekranı üzerinden online olarak yapılacak. Merak edenler için AÖF 2023 Bahar Dönemi sınav giriş sayfası linkine haberimizde yer verdik. İşte AÖF online sınav giriş ekranı...

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  • AÖF ONLINE SINAV giriş sayfası | 2023 AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı online giriş sayfası (giris.anadolu.edu.tr)

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları geçtiğimiz 3-4 Haziran ve 10 - 11 Haziran Cumartesi Pazar günü online olarak yapılacak. Öğrenciler sınavlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler. Sınava girecek öğrenciler için ÖF 2023 Bahar Dönemi sınav giriş sayfası linkine (giris.anadolu.edu.tr) haberimizde yer verdik. İşte AÖF online sınav giriş ekranı...
  • AÖF ONLINE SINAV giriş sayfası | 2023 AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı online giriş sayfası (giris.anadolu.edu.tr)

    AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları 3 Haziran Cumartesi yani bugün başladı. Sınavlar 4 Haziran Pazar günü ve haftaya Cumartesi Pazar günü yani 10 - 11 Haziran günleri gerçekleşecek. 
  • AÖF ONLINE SINAV giriş sayfası | 2023 AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı online giriş sayfası (giris.anadolu.edu.tr)

    Sınavlar online olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi'nden giriş yaparak sınavlarını gerçekleştirecekler. 

    AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINVA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

     
  • AÖF ONLINE SINAV giriş sayfası | 2023 AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı online giriş sayfası (giris.anadolu.edu.tr)

    AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından sonuçların 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Temmuz ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

    AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF ONLINE SINAV giriş sayfası | 2023 AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı online giriş sayfası (giris.anadolu.edu.tr)

    FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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