İkinci üniversite eğitimi için ya da üniversite eğitimini online sistemler üzerinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrenciler için ara sınavlar başlıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 bahar dönemi sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı.