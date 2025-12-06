Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih 2025: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde tarihleri arasında uygulanıyor. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:24
        1

        AÖF güz dönemi sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF vize sonuçları, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden veya Anadolu Mobil uygulaması üzerinden erişime sunulacak. Ara sınavları not ortalamasını yüzde 30, dönem sonu final sınavı ise yüzde 70’i etkileyerek başarı ortalamasını oluşturur. Peki, AÖF sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        AÖF SINAVLARI BAŞLADI!

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        AÖF vize sınavlarının sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.

        3

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.

        4

        AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        5

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

        6

        2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

        Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

        Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

        Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

        AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

