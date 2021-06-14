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AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okuluna dair detayları araştırıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin merak ettiği AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Korona virüs nedeniyle geçen yıldan beri online yapılan AÖF sınavları "2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte AÖF yaz okulu 2021 takvimi ve merak edilen detaylar...

AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

YAZ OKULU
01-04 Temmuz 2021Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 202115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
TELAFİ15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi
EK SINAVLAR
20 Eylül - 02 Ekim 2021Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar
NOTLAR:
* Öğrencilerin sınavlarının çakışmasını engellemek için Ara Sınavları ve Dönem Sonu sınavlarının ders programında belirtilen gün ve saatte yapılması önem arz etmektedir.
** Yaz Okulu Ara Sınav Takvimi, birimler tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulacaktır.

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