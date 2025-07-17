Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2025? AÖF Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav yerleri belli oldu mu?

        AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi belli oldu. 2024-2025 öğretim yılı kapsamında kayıt işlemlerini 9 Temmuz'a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında yapılacak sınavlara katılacak. Lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrenciler, yaz okulu sınavlarına Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ya da öğleden sonra oturumlarında girecek. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 00:31 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi belli oldu. Kayıt işlemlerini 9 Temmuz’a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlarda ter dökecek. Sınav merkezleri, 4 Temmuz’a kadar ÖBS sistemi üzerinden güncellenmişti. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Detaylar haberimizde...

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

        Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu