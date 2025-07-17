AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi belli oldu. 2024-2025 öğretim yılı kapsamında kayıt işlemlerini 9 Temmuz'a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında yapılacak sınavlara katılacak. Lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrenciler, yaz okulu sınavlarına Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ya da öğleden sonra oturumlarında girecek. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar...
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi belli oldu. Kayıt işlemlerini 9 Temmuz’a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlarda ter dökecek. Sınav merkezleri, 4 Temmuz’a kadar ÖBS sistemi üzerinden güncellenmişti. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Detaylar haberimizde...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.