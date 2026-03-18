AÖL soruları ve cevap anahtarı 2026 PDF: 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
14-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarında adaylara her dersten 10'ar soru soruldu. Her bir oturum için ise 100 dakika cevaplama süresi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda AÖL sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih için 18 Mart tarihi işaret edilmişti. Bu sebeple AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı için gözler MEB duyurularına çevrildi. Peki, 2. Dönem AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2026 AÖL soruları ve cevap anahtarı görüntüleme PDF ekranı...
AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı.
Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları, 18 Mart 2026 Çarşamba günü yayımlanacak.
AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenciler, 2. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A, B, C, D şıklı olarak yer alacak.
AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.