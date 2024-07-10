A.Petkim, Peyton Aldridge ile yeniden

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gladyatör evinde, her zamanki yerinde. Peyton James Aldridge, birlikte hedefe yolculuğumuzda zırhını bir sezon daha ailemiz için giyecek" denildi. 2018-20'de Afyon Belediye, 2020-21'de Bahçeşehir Koleji forması giyen Peyton Aldridge 2021'de Petkim'e geçmişti.