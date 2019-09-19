Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL Nicosia, Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange'a 4-3 mağlup oldu.

Konuk ekip 36. dakikada Antoine Bernier'in asistini gole çeviren Danel Sinani ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında ise tam 6 gol birden atıldı!

Dudelange önce 51'de farkı 2'ye çıkardı, ardından 3 gol birden yedi! İlk golün hazırlayıcısı olan Antoine Bernier, ilk golü atan Sinani'nin asistini bu kez kendisi gole çevirdi ve Dudelange 2-0 öne geçti.

APOEL'DEN 4 DAKİKADA 3 GOL!

Apoel Nicosia, 2-0'dan sonra toparlandı ve 4 dakikada 3 gol birden buldu.

54. dakikada Joaozinho hazırladı, Andrija Pavlovic farkı 1'e indirdi. Ardından 56. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Tomas De Vicenti skoru 2-2'ye getirdi.

Pavlovic, 58. dakikada bir kez daha sahne aldı ve APOEL'i öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Georgios Merkis kendi kalesine bir gol attı ve Dudelange eşitliği sağladı.

Maçta 82. dakika oynanırken Danel Sinani bir kez daha Dudelange'ı öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Lüksemburg temsilcisi sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer mücadelesinde ise Sevilla, Karabağ'ı 3-0 mağlup etti.