Apple’ın eski sürümlere dönüşe izin vermemesine yıllardır bilinen bir gerçek. Sebebi ise kullanıcıların hem güncel sürümde kalmasını sağlamak, hem de olası risklere karşı daha güvende tutmak.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple, geçtiğimiz ay iOS 14.4.2 sürümünü yayınlamıştı. Çeşitli hataları ele alan bu güncelleme, aynı zamanda güvenlik konusunda da hassas sorunları ortadan kaldırıyor. Ancak bu sürümü cihazlarınıza yüklediyseniz, artık geriye dönüşü yok. Apple, iOS 14.4.1‘in imzasını kapatarak eski sürüme dönmeyi tamamen engelledi.

Apple, testlerini gerçekleştirdiği iOS 14.5’in Beta 6 sürümünü yayınlamıştı. Siri için yeni özelleştirmeler sunan şirket, aynı zamanda bazı telefonları için de pil kalibrasyonu özelliğini geliştirdi. Artık yeni güncellemesinde finale yaklaşan Apple, önümüzdeki haftalarda merakla beklenen iOS 14.5 sürümünü kararlı olarak piyasaya sürecek.