        Apple'dan beklentileri aşan bilanço: Satışlar yüzde 16 arttı - Teknoloji Haberleri

        Apple'dan beklentileri aşan bilanço: Satışlar yüzde 16 arttı

        ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın net satışları, üç aylık dönemde yıllık yüzde 16 artarak piyasa beklentilerini aştı. Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone ve iPad satışları artarken, Mac satışları düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 08:13 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:13
        Apple iPhone satışlarında rekor kırdı
        Mali takviminde 27 Aralık 2025'te biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin toplam net satışları bu dönemde yıllık yüzde 16 artışla 143,8 milyar dolara yükseldi.

        Apple'ın net satışları bir önceki yılın aynı döneminde 124,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin net karı aynı dönemde 42,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Apple, önceki yılın aynı döneminde 36,3 milyar dolar net kar açıklamıştı.

        Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,4 dolardan 2,84 dolara yükseldi.

        Şirketin net satışlarından elde ettiği gelir ve hisse başına karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        İPHONE SATIŞLARI ARTTI

        Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone ve iPad satışları artarken, Mac satışları düştü.

        iPhone satışlarının tutarı, 27 Aralık'ta biten üç aylık dönemde yıllık yüzde 23 artışla 85,3 milyar dolara yükseldi.

        Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

        Aynı dönemde iPad satışları yüzde 6 artarak 8,6 milyar dolara çıkarken, Mac satışları yüzde 7 azalışla 8,4 milyar dolara geriledi.

