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Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Dünyanın teknoloji alanında önde gelen markalarından Apple, saat reklamları ve tanıtımlarında hep saat 10:09'u tercih ediyor. Bunun anlamını hiç düşündünüz mü? İşte Apple Watch'ların tanıtımlarında kullanılan 10:09'un anlamı...

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  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Apple, iPhone için verdiği ilanlarda ya da ürün görsellerinde saat her zaman 9:41'i gösterirken, Apple Watch'larda ise 10:09'u göstermesinin sebebi oldukça ilginç.
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Apple Watch tanıtımlarında saat hep 10:09'u gösteriyor hatta 10:09:30... iPhone tanıtımlarında ise 9:41'i görüyoruz.
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    PEKİ AMA NEDEN?

    Apple Watch'ın 10:09'u tercih etmesinin sebepleri arasında bu sürenin 1930 ve 1940'lı yıllarda saat üreticilerinin kullandığı süre olduğu söyleniyor. Fakat başka nedenleri de var...
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Bir diğer komplo teorisi ise, bu sürenin Abraham Lincoln suikastının zamanına ait olduğu. Fakat bilinen şu ki; bu suikast 10:15'te gerçekleşti.
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Ortaya çıkan diğer tez ise Nagazaki ve Hiroşima'ya atom bombası atılan saatlerle ilgili fakat bunu da Nagazaki'ye Japon yerel saatiyle 11.02'de, Hiroshima'ya da 8.15'te bomba atılmasıyla çürütebiliriz.
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Başka bir inanışa göre 10:09'un ve 10:10'un İlluminati şifreleri ile bir alakası olması yönünde...
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Aslında ortaya atılan bu iddiaların hiçbiri gerçek değil.
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    ASIL SEBEP NE?

    Apple'ın saat tanıtımlarında 10:09'u kullanmasının sebebi birçok saat üreticisi ile aynı sebebi taşıyor: estetik görünüm...
  • Apple Watch gizemi! Saatin hep 10:09'u göstermesinin sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

    Saat üreticilerine göre markanın en iyi göründüğü stil, saatin 10:10'u gösterdiği an. Hatta bu anın saat üzerinde oluşan V, gülücük şekli alıyor ve daha estetik duruyor. 20. yüzyılın başında ise saat üreticileri 8:20'yi tercih ediyordu ve duran ters V şekli üzgün bir ifadeyi andırıyordu. Bu stilden kısa sürede vazgeçildi fakat Apple analog saat üreticilerine meydan okuyarak 10:09'u tercih etti. İddiaya göre bu sebepten ötürü Apple, çıkardığı saat tanıtımlarında 10:09:30'u kullanıyor.

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