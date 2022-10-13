Saat üreticilerine göre markanın en iyi göründüğü stil, saatin 10:10'u gösterdiği an. Hatta bu anın saat üzerinde oluşan V, gülücük şekli alıyor ve daha estetik duruyor. 20. yüzyılın başında ise saat üreticileri 8:20'yi tercih ediyordu ve duran ters V şekli üzgün bir ifadeyi andırıyordu. Bu stilden kısa sürede vazgeçildi fakat Apple analog saat üreticilerine meydan okuyarak 10:09'u tercih etti. İddiaya göre bu sebepten ötürü Apple, çıkardığı saat tanıtımlarında 10:09:30'u kullanıyor.