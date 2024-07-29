Apple yapay zeka özellikleri gecikecek

Bloomberg News'in Pazar günü bildirdiğine göre, Apple'ın yaklaşmakta olan yapay zeka özellikleri beklenenden daha geç gelecek ve yaklaşan iPhone ve iPad yazılım revizyonlarının ilk lansmanını kaçıracak.

Açıklamada, iPhone üreticisinin ekim ayına kadar gelecek yazılım güncellemelerinin bir parçası olarak Apple Intelligence'ı müşterilere sunmaya başlamayı planladığı ve konuya aşina olan kişilere atıfta bulunulduğu belirtildi. Bloomberg, AI özelliklerinin eylül ayında planlanan ilk iOS 18 ve iPadOS 18 sürümlerinden birkaç hafta sonra geleceği belirtildi.

Apple, yapay zeka alanındaki atılımını Apple Yapay Zeka adı altında sunmaya hazırlanıyor. Ancak beklenen özellikler, iOS 18 ve iPadOS 18’in ilk yayınından sonra gelecek bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. NELER SUNACAK? Apple Yapay Zeka, metin, görüntü ve diğer içerikleri komutla çağırmak için yapay zeka kullanıyor. Bu özellik, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve M1 yongası ve sonraki sürümleri ile iPad ve Mac gibi cihazlarda kullanılabilecek. Ayrıca, MacOS Sequoia’daki iPhone Aynalama özelliği, telefon ekranının Mac bilgisayarlarında görüntülenmesine ve etkileşim sağlanmasına olanak tanıyor.