Apple’dan Türkiye’deki iCloud+ kullanıcılarına kötü haber: Fiyatlar yüzde 60 arttı

Apple, Türkiye’deki iCloud+ bulut depolama hizmetlerinin fiyatlarını artırdı. 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık paketlerde fiyatlar yaklaşık yüzde 60 oranında yükselirken, 6 TB ve 12 TB’lık planlarda değişiklik olmadı. Bu zam, özellikle bireysel kullanıcılar ve düşük kapasiteli depolama ihtiyacı olanlar için önemli bir maliyet artışı yaratıyor. Peki, bu zam kullanıcıları nasıl etkileyecek ve Apple’ın kararı ne anlama geliyor?

ZAM DETAYLARI: HANGİ PAKETLER ETKİLENDİ?

Apple’ın iCloud+ servisindeki fiyat artışları, Türkiye’deki kullanıcıların sık tercih ettiği depolama seçeneklerini etkiledi.

Yeni fiyatlar şöyle:

iCloud+ 50 GB: 24,99 TL’den 39,99 TL’ye

iCloud+ 200 GB: 79,99 TL’den 129,99 TL’ye

iCloud+ 2 TB: 249,99 TL’den 399,99 TL’ye

Ancak, yüksek kapasiteli 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinde fiyatlar sabit kaldı. Bu, Apple’ın profesyonel kullanıcılar ve yüksek depolama ihtiyacı olanlar için fiyatları koruma stratejisi izlediğini gösteriyor.Zam Oranı ve Kullanıcılara EtkisiZam, iCloud+’ın giriş seviyesi paketlerinde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor. 50 GB’lık paket 15 TL, 200 GB’lık paket 50 TL, 2 TB’lık paket ise 150 TL zamlandı. Bu durum, özellikle bütçe dostu depolama çözümleri arayan bireysel kullanıcılar için önemli bir maliyet yükü oluşturuyor. Fotoğraf, video ve dosya yedekleme gibi temel ihtiyaçlar için iCloud+ kullananlar, artık daha yüksek abonelik ücretleri ödeyecek.