APTT Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? APTT Düşüklüğü Belirtileri

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Vücutta meydana gelen bir kanamada, kanamayı durdurmak için birlikte çalışarak pıhtılaşma sürecinde rol alan farklı pıhtılaşma faktörleri bulunur. Bu faktörlerin herhangi birinde oluşan bir sorun nedeniyle kanama süresi uzayabilir. İşte aPTT ismi verilen test bu pıhtılaşma faktörlerinin iyi çalışıp çalışmadıklarını görmek için yapılan bir testtir. Peki aPTT neden olur ve normal değeri kaç olmalıdır? aPTT düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm merak edilenleriyle aPTT hakkında her şeyi sizler için araştırdık.

Aptt Nedir?

aPTT (aktivasyonlu kısmi tromboplastin zamanı) kanın pıhtılaşma sürecini değerlendiren bir testtir. Bu test, kan pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya anormalliği gibi pıhtılaşma bozukluklarını tespit etmek için kullanılır. Diğer bir ifadeyle vücutta bir yara ya da kesikten meydana gelen kanamalarda, öncelikle kandaki trombosit adı verilen hücre parçacıkları kanama olan bölgede geçici bir tıkaç oluşturur. Devamında ise kanamayı önlemek ve durdurmakla görevli olan proteinler hasarlı bölgeye doğru ilerler. Bu proteinler kanama olan bölgeye ulaştığında geçici olan tıkacı kalıcı ve güçlü bir hale getirerek kan pıhtısı oluştururlar. Bu pıhtılaşma sayesinde kanama durur. İşte aPTT testi bazı proteinlerin miktar ve işlevini hangi ölçüde yerine getirdiğini ölçer.

APTT Normal Değeri Kaç Olmalı?

APTT normal değerleri laboratuvardan laboratuara değişebilir, ancak genellikle kabul edilen aralık şunlardır:

25-35 saniye

Bu değerler, test yapılan laboratuvarın kullanımına bağlı olarak değişebilir. Doktorunuz, aPTT değerlerinizi ve diğer pıhtılaşma testlerini değerlendirerek doğru sonuçları verecektir. Diğer yandan kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bu aralığın 60 ila 80 saniye arasında olması beklenir.

APTT Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

APTT düşüklüğü doğrudan kanser belirtisi olarak kabul edilmez. Ancak, kanser hastalarında veya kanser tedavisi görenlerde, pıhtılaşma süreçlerinde değişiklikler olabilir. APTT düşüklüğü, kanser ve kanser tedavileri ile ilişkili olabilecek pıhtılaşma faktörlerindeki anormallikler nedeniyle görülebilir. Doktorunuz, aPTT düşüklüğünün nedenini belirlemek için daha fazla test ve değerlendirme yapabilir.

APTT Düşüklüğü

APTT düşüklüğü, kanın daha hızlı pıhtılaştığı durumlarda görülür. Bu durum, kanın normalden daha hızlı pıhtılaşmasına yol açarak, tromboz veya kan pıhtıları riskini artırabilir. APTT düşüklüğü, kan pıhtılaşma faktörlerinin anormal aktivasyonu veya eksikliği ile ilgili olabilir.

APTT Düşüklüğü Belirtileri

APTT düşüklüğünün belirtileri, kan pıhtılaşma sistemindeki anormalliklerle ilişkilidir. Belirtiler şunları içerebilir:

Kanama eğilimi azalması

Deri altında kan pıhtıları

Derin ven trombozu (bacaklarda kan pıhtıları)

Akciğer embolisi (akciğerlere seyahat eden kan pıhtısı)

Anormal karaciğer fonksiyon testleri

APTT Düşüklüğü Neden Olur?

APTT düşüklüğüne neden olan faktörler şunları içerir:

Pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya anormalliği

Karaciğer hastalığı: karaciğer, kan pıhtılaşma faktörlerinin üretiminden sorumludur

Kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları, örneğin faktör V Leiden mutasyonu

Antifosfolipid sendromu gibi otoimmün hastalıklar

Hormonal değişiklikler (örneğin, oral kontraseptiflerin kullanımı veya gebelik)

Kanser ve kanser tedavileri

Bazı ilaçlar, özellikle antikoagülanlar ve kan inceltici ilaçlar

Böbrek yetmezliği

APTT Düşüklüğü Ne Demek?

APTT düşüklüğü, kanın daha hızlı pıhtılaştığı ve pıhtılaşma faktörlerinde anormallikler olduğu anlamına gelir. Bu durum, kan pıhtıları oluşma riskinin arttığı anormal pıhtılaşma süreçleriyle ilişkilidir. APTT düşüklüğü, pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya anormalliği, karaciğer hastalığı, kalıtsal bozukluklar, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçların kullanımı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Doktorunuz, aPTT düşüklüğünün altında yatan nedenleri değerlendirecek ve uygun tedavi seçeneklerini sunacaktır.

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