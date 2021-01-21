Covid-19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk dönemi yarın sona eriyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri yarın 3 haftalık ara tatile çıkacak. Yüz yüze sınavları yapılamayan lise Öğrencilerinin karne alıp alamayacağı merak ediliyor. Lise öğrencileri karne alacak mı? 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yarın karne verilecek mi?

LİSE ÖĞRENCİLERİ YARIN KARNE ALACAK MI?

Lise öğrencilerinin karne notlarını belirleyecek olan yüz yüze sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edilmesi karne notlarının neye göre verileceği merak konusu olmuştu. Karne notları belirlenemeyen lise öğrencilerinin yarın dijital olarak gerçekleşecek karne töreninde karne almayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, online olarak gerçekleştirilen birinci dönemin ardından ara tatile çıkacak öğrencilere karnelerinin e-Okul üzerinden dijital olarak verileceğini söylemişti. Lise öğrencileri ilk kez karne almadan ara tatile çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını belirleyecek olan sınavların 15 Şubat'tan sonra tamamlanacağını açıkladı.9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yarın karne almadan ara tatile çıkacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir merak edilen yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, "Bu sorunun bir kısmı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun uygulama takvimiyle alakalı bir konu, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığının alması gereken tedbirlerle ilgili. Millî Eğitim Bakanlığı açısından baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Biz; toplumu, aileleri, çocukları araştırma temelli izliyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi hâline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor.

Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az. Okul, tümüyle kontrollü bir ortam. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz”dedi.