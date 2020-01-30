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Araba Arkası Yazıları 2020

Altımda araba gidiyorum hayat kumarına... Fazla şansını zorlama bağlarsın Kolpaya...

Arabanın dizeli, sevdim seni köylü güzeli...

Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza... Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş...

Aşk çekenin, yol gidenin...

Aşkın bana hız verir, yağmur çamur vız gelir...

Aşkta hızlı yolda yavaş, çünkü Amasya'lıyız arkadaş...

Beni çekemediler halat koptu...

Bir sana doyamadım bir de mazot kokusuna...

Bir sana doyamadım, bir de mazotçunun kızına...

Biz otobüsçü değiliz ki hostesimiz olsun... Biz taksici değiliz ki durağımız olsun... Biz kamyoncuyuz arkadaş yolumuz açık olsun...

Çilemse çekerim, kaderimse gülerim...

Demir gibi kollarım, hiç affetmem sollarım...

Demirde pas yolda as... Darılma Ford sende bas...

Ela gözlümün nazına, hastayım Ford'un ara gazına...

Gidişime yollar, bakışıma kızlar hasta...

Gönlünde yer yoksa bana güzelim; fark etmez ben ayakta da giderim...

Hatalıysam 3131'e sms atın Orhan Gencebay'ın hatasız kul olmaz melodisi cebinize gelsin...

Hatunlar geçer teker teker... Ah şu kamyon, benden neler çeker...

Hızdan zevk alan hastaneden sevk alır...

İstanbul Ankara bir saat, sana sevgim 24 saat...

İstedim vermediler, sen kamyoncusun dediler...

Karayollarında değil, beyaz kollarında ölmek isterim...

Kızı kolda Ford'u yolda severim...

Kızları da alsalar askere, vallahi istemem tezkere...

Kurbanda kesilir koç, yollara yakışır doc..

Lütfen sürücü hatalarını yüz yüze görüşelim...

Nazar etme ne olur, kredi çek senin de olur...

Ovada yeşil ot, rampada mavi ford...

Rampada geçme beni, inişte üzerim seni...

Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım...

Sağlam şoför kalmaz rampada, Müslüm Baba sığmaz i-pod'a...

Sen gökyüzünde doğan güneş, ben yollarda çilekeş...

Sol şeritler şahıyım, yolların padişahıyım...

Uzaktan severim ruhun bile duymaz...

Vitesi beşe, kafayı sana taktım...

Yollar doç'un bastır koçum...