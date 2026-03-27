Arabesk müzik sanatçısı Orhan Esen vefat etti

Müzisyen Orhan Esen, yaşamını yitirdi. Esen, 61 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Esen'in sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni Emrah Esen, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum" dedi.

Sanatçının, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Esen'in besteleri, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi pek çok isim tarafından seslendirilmişti. Esen, "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle de tanınıyor.