        Arabesk müzik sanatçısı Orhan Esen vefat etti

        Arabesk müzik sanatçısı Orhan Esen vefat etti

        Arabesk ve fantezi müzik dünyasının tanınmış seslerinden Orhan Esen, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 27.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Müzisyen Orhan Esen vefat etti

        Müzisyen Orhan Esen, yaşamını yitirdi. Esen, 61 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Esen'in sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni Emrah Esen, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum" dedi.

        Sanatçının, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Esen'in besteleri, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi pek çok isim tarafından seslendirilmişti. Esen, "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle de tanınıyor.

