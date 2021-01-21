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Araç muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı geçerli mi? Araç muayene ücreti 2021!

Araç muayenede kredi kartı geçerli mi? Sorusu araç muayenesini yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Araç muayenelerinde kredi kartı uygulaması öncelikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde sonrasında da diğer şehirlerde başladı. Peki, araç muayene ücreti taksitlendirilebilir mi? İşte araç muayene ücreti 2021!

Araç muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı geçerli mi? Araç muayene ücreti 2021!

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. TÜVTÜRK'te normal şartlar altında kredi kartı kabul edilmezken yeni dönemde araç muayene ücretlerini kredi kartı ile de kabul edebilecek. Peki, araç muayene ücreti taksitlendirilebilir mi? İşte araç muayene ücreti 2021!

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE KREDİ KARTI DÖNEMİ BAŞLADI!

Araç muayene bedelleri, yeni yıla kadar peşin olarak ödenebiliyordu. Söz konusu bedelin, kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. Araç muayene ücretleri, kredi ya da banka kartıyla yapılabiliyor. Kaynaklar, kartla ödeme uygulamasının, önce ayın ilk günlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde başladığını belirterek, “Ardından da diğer illere yaygınlaştırıldı” dedi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Kaynaklar, bu aşamada taksit uygulamasının söz konusu olmadığını belirterek, “Bu konuda da bir çalışma yapılıyor. Taksit seçeneğinin de sunulması gündemde” dedi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ücretlere, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında, (yüzde 9.11) zam yapıldı. Buna göre araç muayene ücreti otomobiller için 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

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