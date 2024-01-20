Araç sahipleri dikkat zam geldi! 20 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine, motorine indirim ya da zam var mı? - Merak Edilenler Haberleri

Araç sahipleri dikkat zam geldi! 20 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine, motorine indirim ya da zam var mı? - Merak Edilenler Haberleri

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 20 Ocak Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine zam geldiği duyuruldu. Peki, "20 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin ve motorine indirim veya zam var mı?" İşte 20 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...