Haziran ayı boyunca hem motorin fiyatlarına hem de benzin fiyatına üst üste zam yapıldı. Haziran'da mazot fiyatı toplamda 4,37 TL artarken; benzin litre fiyatı ise 3,36 TL yükselmişti. Bu bağlamda akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine çıktı. Gelen son haberlere göre ise benzine bir zam daha bekleniyor. İşte, 3 Temmuz 2023 güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı...