        Araç sahipleri dikkat! Benzine zam, LPG'ye indirim geldi: İşte güncel 7 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Benzine zam, LPG'ye indirim geldi

        Brent petroldeki dalgalanmayla birlikte benzine zam LPG'ye ise indirim geldi. Fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 07:37
        Benzine zam, LPG'ye indirim geldi

        Petrol ve doğalgaz fiyatları, İran’ın yaklaşık 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye yönelik ABD’nin yeni teklifini değerlendirmesiyle sert düştü.

        Brent petrolü yüzde 8’e yakın gerileyerek varil başına 101,27 dolardan kapanırken, TSİ 07.30'da 0,96 yükselişle 101.96 dolardan işlem görüyor.

        Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiledi, benzine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.53 TL'si pompaya yansıdı. LPG'de ise(otogaz) 1 TL indirim gerçekleşti.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 64.47 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.77 TL

        LPG litre fiyatı: 33.89 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 65.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.89 TL

        LPG litre fiyatı: 33.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 65.72 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.16 TL

        LPG litre fiyatı: 33.69 TL

        * Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        Görsel temsilidir.

