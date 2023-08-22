Araç sahipleri dikkat: motorine zam geldi! 22 Ağustos 2023 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahipleri dikkat: motorine zam geldi! 22 Ağustos 2023 akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

1 Şurada Paylaş!









Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam gelirken 18 Ağustos itibarı ile ise motorin fiyatlarına 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi ve 22 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam geldi. İşte 22 Ağustos 2023 Salı güncel benzin ve motorin fiyatları...