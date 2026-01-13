Petrol fiyatları, Venezuela’daki arzın geleceğine ilişkin belirsizlikler ve İran’daki huzursuzluğun üretimi etkileyebileceği endişeleri nedeniyle yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 64,05 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Goldman Sachs, ABD, Venezuela ve Rusya’dan artan arz nedeniyle 2027 yılı için Brent ve ABD tipi ham petrol (WTI) fiyat tahminlerini varil başına 5 dolar aşağı çekti. Buna göre, 2027’de Brent petrol için ortalama fiyat beklentisi 58 dolar/varil, WTI için ise 54 dolar/varil olarak revize edildi. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma iç piyasaya zam olarak yansıdı.

Cumartesi günü gelen indirimin ardından motorinin litre fiyatına bugün ortalama 1 lira 13 kuruş zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.