Araç takla attı, içindekiler kaçtı!

Beşiktaş'ta motosikletle otomobile çarparak takla atan 2 kişi öldü; kaza anı kamerada

BEŞİKTAŞ'ta caddede motosikletle ilerleyen Ahmed Sebsebi (25) ve arkasındaki Ala Şeyhabdusselam (23) sola dönüş yapan Bülent K. (55) idaresindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 1 hafta önce aynı noktada motosikletle ilerleyen Berat Salih Baykal'ın (22) karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. (DHA)