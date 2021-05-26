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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Trabzon'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan bir kişi itfaiyenin uzun süren çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Akçaabat'tan Trabzon yönüne giden Ramazan M. yönetimindeki araç, Akyazı tüneli içinde önündeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Ramazan M. araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Önce sağlık ekipleri sıkıştığı yerde Ramazan M.'ye müdahale etti. Ardından itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Ramazan M., ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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