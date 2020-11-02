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Skoda araçtaki sorunu ses ile tespit edecek

Çek otomotiv üreticisi Skoda, otomobillerdeki sorunu tanımlamak için yeni bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, “Sound Analyser” isimli uygulama, aracın sesini dinleyerek ve yapay zekayı kullanarak otomobildeki sorunun nedeninin belirlemeye yardımcı oluyor

Araçtaki sorunu sesten anlayacak
HABERTURK.COM

Çek otomotiv üreticisi Skoda, otomobildeki sorunu ses ile tanımlamaya yönelik bir teknoloji geliştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, “Sound Analyser” isimli uygulama, aracın sesini dinleyerek ve yapay zekayı kullanarak otomobildeki sorunun nedeninin belirlemeye yardımcı oluyor.

Türkiye’de de bazı Skoda yetkili servislerinde pilot olarak denenmeye başlanan “Sound Analyser” uygulamasının, toplamda 14 ülkede olmak üzere 254 serviste test edildiği belirtildi.

Hassas ses kayıtları yaparak, alınan kaydın analizini gerçekleştiren ses analiz uygulamasının, bir tutarsızlık tespit ettiğinde bunun ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini belirlemek için bir algoritma kullandığı aktarıldı.

Yürüyen aksam, koltuk iskeletleri, klima kompresörü, motorun hareketli parçaları ve şanzımana ait parçalar gibi bileşenler de dahil olmak üzere birçok sesin hassasiyetle algılanabildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, “Sound Analyzer” uygulaması, aracın mevcut durumunu güvenilir, açık ve hızlı bir şekilde değerlendirmek ve gerekli işlem konusunda teknisyenleri bilgilendirmek için yapay zekayı kullanıyor.

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