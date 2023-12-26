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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aralık ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Aralık ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2023 Aralık ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 23:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:20
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        1

        "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine kısa bir zaman kala gündeme geldi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Peki, aralık ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 aralık ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

        2

        TÜİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Kesin bir tarih olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        3

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,

        bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

        4

        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        5

        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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