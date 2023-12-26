Aralık ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aralık ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine kısa bir zaman kala gündeme geldi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Peki, aralık ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 aralık ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,

bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.