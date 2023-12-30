Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Aralık ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaş zamları da aynı gün belli olacak. AA Finans ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından paylaşılan anketler ile Aralık ayı enflasyon beklentisi de açıklandı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi...

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ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.