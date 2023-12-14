'Arap Kadri ve Tarzan'ın galası yapıldı

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"HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY YAPTIK"



Ahmet Mümtaz Taylan, "1976'da yayın hayatına giren Fırt’ın en güzel çizgi karakterlerinden birkaçıyla seyirciyi tanıştıracağız. 'Arap Kadri ve Tarzan', Tekin Aral’ın kendi hikâyesi... Aral’ın hayat hikâyesi, şahit olduğu şeyler, oradan türemiş bir mizah... Değerli Latif Demirci’nin çizgileriyle hayata geçti. İkisini de rahmetle anıyoruz. Heyecan verici bir şey yaptık. Bugünün kuşağını, bugünün mizah anlayışını bilen genç kuşağı biraz da geçmişin mizahıyla, bugünün de mizahını göz ardı etmeden buluşturuyoruz. Arasında köprüler kurarak tam bir halk komedisi seyredecekler. Sinemaya seyircinin dönmeye başladığını düşünüyoruz. Son zamanlarda önümüzde başka filmler var girecek. İnşallah hep bir arada enerjimizle seyirciyi salona yeniden döndürmeye başarırız diye düşünüyoruz. Her bakımdan hem kendimiz için hem genel anlamda sinemamızın geleceği için heyecanlıyız. Umarız bir katkımız olur" dedi.

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"ŞAHANEYDİ"



Taylan, "Bu projede olmam sebebim; ben bir 'Arap Kadri ve Tarzan' okuyucusuyum yaş itibariyle. Biz hafta içinde de, hafta sonunda da erkenden gazete bayii önünde bulunurduk ki sayılı miktarda olan sayılardan birini kapabilelim... O yüzden benim için heyecan verici bir şey. İyi bildiğim o karikatürlerde senaristlerimiz Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in muhteşem senaryoları ikna ediciydi. Diğer oyuncu kadroları da, yapım da şahaneydi" şeklinde konuştu.



"ÇOK MUTLUYUM"



Necip Memili, "Ahmet ağabey çok güzel şeyler söyledi. Öncelikle de hepinize teşekkür ederiz galaya geldiğiniz için. Dönemine yetişemediğim ama mesleğimden dolayı o dönemi ve o süreci öğrenebileceğim bir işin içinde olduğum için çok mutluyum. Böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarımla ve ağabeylerimle olduğum için çok mutluyum. Filmde 'Tarzan’ım. Ağaçtan ağaca atlıyorum. Ağacın dışında atladığım şeyler de var ama boşa düşüyorum. Orada da 'Arap Kadri' elinden geldiğince yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı.