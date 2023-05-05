Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü

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Arçelik, dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden olan iF Design Award, Red Dot Design Award ve UX Design Awards’da toplam 14 ödüle layık görüldü.

Beko markasıyla Beko 30" Slide-in Range pişirici serisi, SaveWater çamaşır ve kurutma makinesi ve Hitachi ürün gamındaki premium su ısıtıcıları hem Red Dot Design Award hem de iF Design Award’da fark yaratan tasarımlarıyla ödül aldı.

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden olan iF Design Award’a bu sene 56 ülkeden 11 bin başvuru yapıldı.

Bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilen ürünler, ürün tasarımı, iletişim tasarımı, ambalaj tasarımı, iç mimari, profesyonel konsept ve hizmet tasarımı gibi kategorilerde yarıştı.

60 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Red Dot Design Award’a ise bu sene 18 bin başvuru gerçekleştirildi ve 2000 proje ödüle layık görüldü.

2015’ten beri en iyi kullanıcı deneyimi tasarımlarını değerlendiren UX Design Awards, bu sene 87 projeyi ödüllendirdi.