Koç Grubu şirketlerinden Arçelik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaklaşık 1 milyar TL (150 milyon euro) tutarında kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.
Şirketin, bu krediyle ürünlerinin enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için Eskişehir Buzdolabı ve Çayırova’daki Çamaşır Makinesi Fabrikası’nda yeni üretim hatlarına ayrıca kurulması planlanan yeni nesil AR-GE merkezine yatırım yapacağı belirtildi.
İmza töreninde konuşan Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, "Arçelik olarak, 30 bin çalışanımız, 8 ülkede 21 üretim tesisimiz ve 12 markamız ile yaklaşık 150 ülkede küresel ölçekte faaliyet gösteriyoruz. EBRD’nin finansman desteği, Türkiye’ye, sektörümüze ve Arçelik’e olan inancın bir göstergesidir. Gelişmiş üretim teknolojilerine, inovasyona yatırım yapmak ve daha enerji verimli ürünler geliştirmek her zaman önceliğimiz oldu” dedi.
'YATIRIMIN UZUN VADELİ TL CİNSİNDEN OLMASI ÖNEMLİ'
Sağlanan finansman ile gerçekleştirecek yatırımların sürdürülebilirlik alanında etkili olacağını bildiren Şen, "EBRD’nin sağladığı kredi ile Eskişehir ve Çayırova tesislerimizde, enerji ve kaynak verimliliği daha yüksek ürünler geliştirmemize imkan verecek, inovasyon ve teknoloji gücümüzü daha da artıracak yatırımlar yapacağız. Bu kredinin uzun vadeli TL cinsinden bir kaynak olması da yatırımlarımızı yerli para birimi cinsinden fonlamak açısından ayrıca önem taşıyor" diye konuştu.
EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de, "Türkiye ve dünyada artık tüketiciler, dayanıklı tüketim ürünlerinin akıllı, verimli ve sessiz olmasını bekliyor. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik standartları yüksek olan markaları desteklemek istiyor. Yenilikleriyle bu beklentiyi gerçeğe dönüştürmek için çalışan Arçelik'e finansman desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.