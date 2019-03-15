Koç Grubu şirketlerinden Arçelik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaklaşık 1 milyar TL (150 milyon euro) tutarında kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketin, bu krediyle ürünlerinin enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için Eskişehir Buzdolabı ve Çayırova’daki Çamaşır Makinesi Fabrikası’nda yeni üretim hatlarına ayrıca kurulması planlanan yeni nesil AR-GE merkezine yatırım yapacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, "Arçelik olarak, 30 bin çalışanımız, 8 ülkede 21 üretim tesisimiz ve 12 markamız ile yaklaşık 150 ülkede küresel ölçekte faaliyet gösteriyoruz. EBRD’nin finansman desteği, Türkiye’ye, sektörümüze ve Arçelik’e olan inancın bir göstergesidir. Gelişmiş üretim teknolojilerine, inovasyona yatırım yapmak ve daha enerji verimli ürünler geliştirmek her zaman önceliğimiz oldu” dedi.

'YATIRIMIN UZUN VADELİ TL CİNSİNDEN OLMASI ÖNEMLİ'

Sağlanan finansman ile gerçekleştirecek yatırımların sürdürülebilirlik alanında etkili olacağını bildiren Şen, "EBRD’nin sağladığı kredi ile Eskişehir ve Çayırova tesislerimizde, enerji ve kaynak verimliliği daha yüksek ürünler geliştirmemize imkan verecek, inovasyon ve teknoloji gücümüzü daha da artıracak yatırımlar yapacağız. Bu kredinin uzun vadeli TL cinsinden bir kaynak olması da yatırımlarımızı yerli para birimi cinsinden fonlamak açısından ayrıca önem taşıyor" diye konuştu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de, "Türkiye ve dünyada artık tüketiciler, dayanıklı tüketim ürünlerinin akıllı, verimli ve sessiz olmasını bekliyor. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik standartları yüksek olan markaları desteklemek istiyor. Yenilikleriyle bu beklentiyi gerçeğe dönüştürmek için çalışan Arçelik'e finansman desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.