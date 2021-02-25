1.3 milyon ürünü dönüştürdü 0:00 / 0:00

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Koç Holding şirketlerinden Arçelik, sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da kurduğu atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) geri dönüşüm tesislerinde, son 7 yılda 1.3 milyon adet ürünün geri dönüştürüldüğü duyurdu.

Geri dönüşüm tesislerindeki son uygulama ve gelişmeleri basın mensuplarına online ortamda düzenlenen bir sanal basın gezisi ile aktaran Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Bu sayede 326 GWh’lik elektrik tüketimi önlenerek 197 milyon liralık tasarruf sağlandı. Enerji kazancı 2,5 MW gücünde 52 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer oldu” dedi.

Sanal tesis gezisinde konuşan Can Dinçer, çalışmalarını gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğunun bilinciyle yürüttüklerini belirterek, “Yeni marka yolculuğumuz da bu sorumluluğumuzun temeline dayanıyor. Bu yıl itibarıyla fayda odaklı yeni marka yolculuğumuzda sloganımızı ‘İyiliği Aşkla Tasarlar’ olarak dönüştürdük. Bu dönüşümde odağımıza sorumlu üretim ve tüketimi aldık. Sorumlu üretim ve tüketimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘DÜNYADA HER YIL 50 MİLYON TON E-ATIK OLUŞUYOR’

Üretim ve tüketimde olduğu gibi ürünlerin kullanım ömrü dolduğunda oluşan atıkların geri dönüşümünün de sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çeken Can Dinçer, “Elektronik atıklarla ilgili rakamlara bakarsak, dünyada her yıl 50 milyon ton atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) oluştuğu belirtiliyor. The Global E-Waste Monitor 2020 Raporu’na göre ise 2019 yılında Türkiye’de oluşan AEEE miktarı 847 bin ton. Yani Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ton AEEE’nin oluştuğu öngörülüyor. İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, 2020 yılında dünyadaki e-atıkların yüzde 37’sini küçük ev aletlerinin, yüzde 22’sini ise büyük ev eşyalarının oluşturduğunu söylüyor” diye konuştu.

AEEE’lerin profesyonel ekiplerle toplanarak geri dönüşümünün sağlanmasının sürdürülebilirlik ve çevre adına büyük önem taşıdığını ifade eden Dinçer, “Arçelik olarak, bu temel sorunla mücadele etmek, ürünlerimizi doğaya geri kazandırmak, birer kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesislerini kurduk” dedi.

‘MARKASI NE OLURSA OLSUN…’

Arçelik’in Türkiye'de hem üretici olup hem de sektörünün geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket unvanına sahip olduğunu belirten Can Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskişehir’deki tesisimizde buzdolapları ve soğutucular, Bolu’daki tesisimizde ise büyük beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri geri dönüştürülüyor. Eskişehir’deki tesisimiz buzdolaplarında bulunan ozon tabakasına zararlı CFC’li gazları da kapalı kırma sistemi ile toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüşüm tesisi. Markası ne olursa olsun, eski beyaz eşya ve televizyonları tüketicilerimizin evlerinden alarak çevre dostu yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Tesislerimizde geri dönüştürülen AEEE’lerden elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum gibi malzemeleri, kaynak verimliliği kavramına uygun olarak ekonomiye geri kazandırıyoruz.”

52 ADET RÜZGÂR TÜRBİNİNİN YILLIK ENERJİ ÜRETİMİNE EŞDEĞER

Dinçer, “2014 yılından bugüne kadarki 7 yıllık süreçte, 1.3 milyon adet AEEE’yi geri dönüştürdük. Eski ve verimsiz ürünleri yeni ve enerji verimli ürünlerle değiştirerek, 326 GWh enerji tasarrufu elde ettik. Bu sayede 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar 197 milyon TL’lik bir tasarruf sağladık. İki tesisimizin 7 yılda gerçekleştirdiği geri dönüşümden gelen enerji kazancı 2.5 MW gücünde 52 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer oldu. Bunun yanı sıra eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 6.5 milyon ton su tasarrufu sağladık. Tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 8 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğerdir” dedi.