Arda Güler'den sevindiren haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda'nın menisküsünün dikilmesinin gerekebileceğini söyledi. Bu durumun 5 aylık bir süreç gerektirdiğini iddia eden Ripoll, menisküs sakatlığının ciddi olmaması halinde bile tedavinin 3 ayı bulacağını ifade etti.

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Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.