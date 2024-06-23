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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arda Güler'den Vincenzo Montella paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Vincenzo Montella paylaşımı!

        Portekiz maçına yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 3-0'lık yenilgi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:31
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        Montella paylaşımı!
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        EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz BVB Dortmund Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

        Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

        Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Bernardo Silva, 29'uncu dakikada kendi kalesine Samet Akaydin ve 56'ncı dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

        "Ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız"

        Bu maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 3-0'lık yenilgi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Teknik direktör Vincenzo Montella'yla olan fotoğrafını paylaşan Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:

        Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız.

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