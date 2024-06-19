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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri, 'En iyi gol' adayı! - Futbol Haberleri

        Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri, 'En iyi gol' adayı!

        A Milli Takımımız'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta birbirinden harika vuruşlarla fileleri havalandıran Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri, EURO 2024'te ilk grup maçlarının en iyi golüne aday gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:05
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        Arda ve Mert, 'En iyi gol' adayı!
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        Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "ilk grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

        UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

        Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.

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