Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri, 'En iyi gol' adayı! - Futbol Haberleri

Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri, 'En iyi gol' adayı! - Futbol Haberleri

Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleri, 'En iyi gol' adayı! A Milli Takımımız'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta birbirinden harika vuruşlarla fileleri havalandıran Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri, EURO 2024'te ilk grup maçlarının en iyi golüne aday gösterildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:05 facebook

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