Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Başakşehir'le kiralık sözleşmesini feshettikten sonra Barcelona'yla olan mukavelesi de bu ay başında sona eren Arda Turan, transferdeki önceliğinin Galatasaray olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübe dönmek için boş mukaveleye imza atacağı öne sürülen tecrübeli futbolcunun transferi için yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre devre arasında da Galatasaray'a döneceği gündeme gelen Arda için sarı-kırmızılı yönetim kanadına herhangi bir talep gelmediği öğrenildi.